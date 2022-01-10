banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Türkiye ihracat iklimi endeksi Aralık’ta 53,9 oldu
Türkiye ihracat iklimi endeksi Aralık’ta 53,9 oldu
Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?
İnsansı robot Ameca, CES 2022’de görücüye çıktı
İnsansı robot Ameca, CES 2022’de görücüye çıktı
Kırgızistan’dan Kazakistan’a nota
Kırgızistan’dan Kazakistan’a nota

Trabzon’dan 131 ülkeye 27 farklı sektörde 1 milyar 184 milyon dolar tutarında ihracat

Trabzon’dan 2021 yılında yapılan ihracat yüzde 11 oranındaki artışla 1 milyar 183 milyon 889 bin 624 dolar olarak gerçekleşirken, Trabzon ülke genelinde 1 milyar dolar üzerinde ihracat yapan şehirler arasındaki yerini korudu.

Ekonomi 10.01.2022, 11:45
Trabzon’dan 131 ülkeye 27 farklı sektörde 1 milyar 184 milyon dolar tutarında ihracat

Trabzon’dan 2021 yılında yapılan ihracat yüzde 11 oranındaki artışla 1 milyar 183 milyon 889 bin 624 dolar olarak gerçekleşirken, Trabzon ülke genelinde 1 milyar dolar üzerinde ihracat yapan şehirler arasındaki yerini korudu.

Doğu Karadeniz Bölgesi illeri içinde ihracatta birinci sırada yer alan Trabzon bölge ihracatının yüzde 53’ünü tek başına gerçekleştirdi. En fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerde 781 milyon 938 bin 644 dolar ile fındık birinci sırada yer alırken, 204 milyon 185 bin 591 dolar ile yaş meyve sebze ikinci, 47 milyon 946 bin 589 dolar ile su ürünleri üçüncü, 46 milyon 272 bin 211 dolar ile otomotiv endüstrisi yedek parçası dördüncü ve 26 milyon 716 bin 262 dolar ile savunma sanayi beşinci olarak sıralandı.

2021 yılında Trabzon’dan 131 değişik ülkeye ihracat yapılırken, yüzde 59 artış ve 288 milyon 473 bin 80 dolar ihracatla İtalya, yüzde 8 artış ve 197 milyon 832 bin 280 dolar ihracatla Rusya Federasyonu, yüzde 16 artış ve 145 milyon 968 bin 610 dolar ihracatla Almanya oldu.

Trabzon’dan yapılan ihracatla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, 2021 yılında Trabzon ihracatının yüzde 11 artışla 1 milyar 183 milyon 889 bin 624 dolar olarak gerçekleşmesinin büyük bir başarı olduğunu söyledi. Kalyoncu, ihracatın 2022 yılında daha büyük bir ivmeyle artış kaydedeceğinden ümitli olduklarını belirtti.

Trabzon’dan Avrupa Birliği ülkelerine ağırlıklı olarak fındık ihraç edilirken, ikinci sırada yer alan Rusya Federasyonu’na yaş meyve sebze ve balık ihraç edildiği belirten Kalyoncu, Trabzon’dan toplamda 27 sektörde 131 ülkeye yapılan ihracatın bölge ihracatçılarının büyük bir başarısı olduğunun altını çizdi. Kalyoncu, yapılan ihracatta tarım ürünlerinin ağırlıkta olmasına rağmen, son yıllarda sanayi ürünleri ihracatının da her geçen ay önemli hacme ulaşarak artış trendini sürdürdüğünü ifade etti.

Trabzon’dan yapılan ihracatın sürdürülebilir bir boyuta taşınması açısından sanayinin geliştirilmesinin büyük önem ihtiva ettiğini belirten Kalyoncu, “Yatırım teşvik mevzuatında avantajlı kategoride olmaması nedeniyle sanayi yatırımları arzu edilen seviyede gelişemedi. Bunun için bölgeye hitap edecek ve yüksek katma değerli ürünlerin üretimi planlanıyor. Endüstri Bölgesi Trabzon Yatırım Adası yatırımına bir an önce başlanılması, kadın istihdamına önemli katkı sağlayacak. Tekstil kentin kurulabilmesi için yatırım teşvik mevzuatında gerekli düzenlemelerin yapılması, su ürünleri organize sanayi bölgesinin kurulması, Trabzon Havalimanından direkt uluslararası yük ve kargo taşımacılığının başlatılması ve gerekli altyapının tesis edilmesi, lojistikle ilgili sorunların çözülebilmesi için Trabzon Limanı’ndan uluslararası konteyner taşımacılığında firma sayısının artırılarak konteyner firmalarından kaynaklanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması gibi ihracatın kalbine dokunacak yatırımların bir an önce yapılması elzemdir. 2022 yılında hedef gösterilen 250 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşılabilmesi için piyasalardaki güven ortamının ivedilikle tesis edilerek belirsizliklerin ortadan kaldırılması gerekiyor. İhracatçı için önünü görebileceği öngörülebilir kur politikasının uygulanması, ülke risk priminin uluslararası yatırımları çekecek seviyelere düşürülmesi ve ihracatçının finansman imkanlarına erişiminin kolaylaştırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandirmaspor 19 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Manisa Futbol Kulubu 19 22
14. Menemenspor 19 22
15. Altinordu 18 22
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 19 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta de Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Getafe 20 18
17. Deportivo Alaves 20 17
18. Elche 19 16
19. Cádiz 20 14
20. Levante 20 11