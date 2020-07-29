TL'deki değer kaybı dünya gündeminde
Türkiye ekonomisi, TL'deki son değer kaybı nedeniyle tekrar dünya basınının gündeminde. Dünyada fiyatlar düşerken Türkiye'de arttığına dikkat çeken Bloomberg, "Türkiye stagflasyonla boğuşuyor" dedi. İngiliz Financial Times ise sene başından bu yana 60 milyar dolar harcanmasına rağmen TL'nin değer kaybının önlenemediğine işaret etti. Rabobank stratejisti Piotr Matys, "Türkiye'de rezervlerin durumu gerçekten kaygı verici ve ülke ince bir buz üzerinde yürüyor. Çok ağır bir şekilde müdahale ediyorlar ve soru şu ki daha ne kadar süre bunu yapabilirler" dedi.
Türk Lirası’ndaki son iki günde yaşanan değer kaybı, dünyanın da gündemine girdi. ABD merkezli ünlü finans ajansı Bloomberg, Türkiye ekonomisinin ekonomik resesyon ve yüksek enflasyonun aynı anda görüldüğü durum olan stagflasyonla karşı karşı karşıya olduğunu yazdı.
Çağan Koç imzalı analizde, “Pandeminin tüm dünyada fiyatları aşağı çeken bir ekonomik krize neden olduğu bir dönemde Türkiye’de Merkez Bankası (TCMB) bir enflasyonist dalga yaşandığını kabul etmek zorunda kaldığı” belirtildi.
ENFLASYONDA DÜNYA VE TÜRKİYE FARKLI YÖNLERE GİDİYOR
Avrupa ve Asya’da salgına karşı alınan önlemlerin tüketici talebini olumsuz etkilediğini ve deflasyonist (fiyatlar genel seviyesinin düşüş eğilimine girmesi) korkulara neden olduğunu hatırlatan Koç, Türkiye’de ise farklı bir tablo ortaya çıktığına işaret etti:
“Kredi teşvikleri, para biriminin değer kaybı ve enerji maliyetlerinin artması, fiyat artış hızındaki yavaşlamayı terse çevirdi ve mayıstan itibaren enflasyonda yükselişe neden oldu. TCMB çarşamba günü (bugün) muhtemelen enflasyon tahminlerini yükseltecek.”
|İmsak
|04:04
|Güneş
|05:50
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:11
|Akşam
|20:31
|Yatsı
|22:09
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25