TL'deki değer kaybı dünya gündeminde

Türk Lirası’ndaki son iki günde yaşanan değer kaybı, dünyanın da gündemine girdi. ABD merkezli ünlü finans ajansı Bloomberg, Türkiye ekonomisinin ekonomik resesyon ve yüksek enflasyonun aynı anda görüldüğü durum olan stagflasyonla karşı karşı karşıya olduğunu yazdı.

Çağan Koç imzalı analizde, “Pandeminin tüm dünyada fiyatları aşağı çeken bir ekonomik krize neden olduğu bir dönemde Türkiye’de Merkez Bankası (TCMB) bir enflasyonist dalga yaşandığını kabul etmek zorunda kaldığı” belirtildi.

ENFLASYONDA DÜNYA VE TÜRKİYE FARKLI YÖNLERE GİDİYOR

Avrupa ve Asya’da salgına karşı alınan önlemlerin tüketici talebini olumsuz etkilediğini ve deflasyonist (fiyatlar genel seviyesinin düşüş eğilimine girmesi) korkulara neden olduğunu hatırlatan Koç, Türkiye’de ise farklı bir tablo ortaya çıktığına işaret etti:

“Kredi teşvikleri, para biriminin değer kaybı ve enerji maliyetlerinin artması, fiyat artış hızındaki yavaşlamayı terse çevirdi ve mayıstan itibaren enflasyonda yükselişe neden oldu. TCMB çarşamba günü (bugün) muhtemelen enflasyon tahminlerini yükseltecek.”