Temmuz ayı enflasyon tahminleri belli oldu

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz ayı enflasyon oranı 3 Ağustos saat 10:00’da açıklanacak.

HAZİRAN AYINDA NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYOR?

Reuters'ın 11 ekonomistle yaptığı ankete göre, enflasyonun temmuz ayında yüzde 2,9 artması bekleniyor.

Ankete göre yıllık bazda enflasyonun yüzde 80,5'e yükseleceği öngörülüyor.

MERKEZ BANKASI TAHMİNİ YÜKSELTTİ

Merkez Bankası geçen hafta yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Merkez, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltti.

Merkez Bankası Başkanı Şahah Kavcıoğlu, "Enflasyonda bu aydan sonra artış eğilimi çok olmaz, düşüş eğilimine girer. Enflasyona ilişkin ciddi tedbirler alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Enflasyon yıl sonu sonrası aldığımız, alacağımız kararlarla aşağı gelecek" diye konuştu.

ERODOĞAN 2023 ŞUBAT-MART'I İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla ilgili son açıklamasında, 2023 Şubat, Mart aylarından itibaren enflasyon sorununu önemli ölçüde geride kalacağını belirtti.