Taşkömürü ithalatı azaldı

Taşkömürü ithalatı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 10,1 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Katı Yakıtlar İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, linyit üretimi Eylül ayında 6 milyon 653 bin 341 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı.

Taşkömürü üretimi Eylül ayında 129 bin 410 ton olarak gerçekleşti

Taşkömürü satılabilir üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 arttı.

Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise Eylül ayında 409 bin 929 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 0,5 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı.

Taşkömürü ithalatı Eylül ayında 3 milyon 225 bin 543 ton olarak gerçekleşti

Taşkömürü ithalatı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 10,1 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı.

Taşkömürü koku ithalatı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 57,4 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 azaldı.

Eylül ayında üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti

Üretimin teslimatları karşılama oranı Eylül ayında yüzde 106,2 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 91,9, taşkömüründe yüzde 3,9 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Eylül ayında taşkömürü teslimatının yüzde 60,8’i termik santrallere, yüzde 15,0’ı kok tesislerine, yüzde 10,5’i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 81,9’u termik santrallere ve yüzde 10,4’ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 96,2 ile demir-çelik sanayine yapıldı.