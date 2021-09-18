Tarladan ucuza alınan sebzede fahiş fiyatlar tüketiciyi mağdur ediyor

Eskişehir’de sebze üreticilerinin bu yıldaki verimden memnun olduklarını belirten Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, yüksek verime rağmen market reyonlarında fahiş fiyatlara satılan sebzelerin tüketiciyi mağdur ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sebze satışında fahiş fiyatla mücadele açıklamasının ardından üreticiler, aracıların fiyat artışında büyük etkisi olduğunu söyledi. Ticaret Bakanlığı fiyat denetimlerini başlatmasına rağmen bazı büyük market zincirlerindeki yüksek fiyatlar dikkat çekiyor. Tarladan çıkan maydanoz, roka, marul ve diğer yeşillikler market raflarında en az 2 katı fiyat farkıyla satılıyor. Bazı sebzelerde ise fiyat farkı daha da fazla oluyor. Yüksek fiyatların vatandaşın cebine zarar verdiğinin altını çizen Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, fiyatların kontrol altına alınması gerektiğini, aracılar yerine vatandaşın ve üreticilerin kazançlı çıkması gerektiğini söyledi.

“2 lira olan ürün pazarda 5, markette ise 10 liraya kadar ulaşıyor”

Tarımsal kazancın artması ve ürünlerin ucuzlaması için fiyat kontrolü uygulamasının artırılması gerektiğini belirten Buluşan, “Tüketimde fahiş fiyat genellikle ayçiçeğinden sebzeye kadar tüm ürünlerde var. Biz üretici olarak ürünümüzü; domateste, soğanda ve diğer ürünlerde olduğu gibi aradaki fiyat farkı aşırı düzeylerde oluyor. Biz sabah marketlerden aldığımız fiyat üzerine yanlış hareket etmemek için hem satılan ürünümüzü hem de market fiyatlarını değerlendiriyoruz. Bugün bir domates ya da yeşillikte, sebzede örneğin 2 lira olan ürün; pazarda 5, markette ise 10 liraya kadar ulaşıyor. Maydanoz, roka, yeşillik yani mutfağa giren her şey için geçerli. Halkın ve üreticinin ekonomisini yok eden bir ortam var. Bugün markette 7-8 liraya satılan bir maruldan üretici neden 1-2 lira alıyor, Neden üreticiye yansımıyor” diye konuştu.

“En etkili yol ziraat odaları ve üretici örgütlerini çalıştırmak”

Fiyat denetiminde ziraat odaları ve üretici örgütlerinden destek alınmasının etkili olacağını öne süren Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan şunları kaydetti:

“Aradaki aracı her kimse bizim en baştan beri istediğimiz bir şey var. Bunun önüne geçmenin en etkili yolu ziraat odaları ve üretici örgütlerini çalıştırmaktır. Şu anda Eskişehir’den İstanbul Bayrampaşa Hali’ne tır gidiyor. Roka, maydanoz ve diğer yeşillikler orada satılacak. Roka, dereotu, maydanozun kasası 10-15 lira arasında değişiyor. İçinde ortalama 20 tane olduğu düşünülürse yaklaşık 60 kuruşa tekabül ediyor. Bunun pazar ya da markette satışına baktığımız zaman 2 liradan 5 liraya kadar çıkıyor. Neden bu aradaki fark vatandaşın cebine yansımıyor.”