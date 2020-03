Sosyal ticarette kadınlar söz sahibi

Türkiye’de internete erişim oranı yüzde 87,9’a ulaşırken, günümüzün yaklaşık 4 saatini internette bunun 3 saatini ise sosyal medyada geçiriyoruz. Türkiye’de yaklaşık 59.3 milyon internet ve 52 milyon sosyal medya kullanıcısı var. 52 milyon sosyal medya kullanıcısının 44 milyonu mobil cihazlar ile sosyal medyaya bağlanmayı tercih ediyor. Türkiye, sosyal medya kullanımında dünyada 13’üncü sırada. İnternette de en çok vakit harcadığımız sosyal medya mecralarının ilk sırasında Youtube, daha sonra Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesapları geliyor. 2000’lerin başından itibaren hayatımıza giren e-ticaret, 2019 yılında Türkiye’de 11,5 milyar dolar hacme, internet üzerinden alışveriş yapan kişi sayısı da 39,3 milyona ulaştı. İnternetten en çok seyahat, elektronik, moda ve güzellik, oyuncak ve hobi ürünleri alıyoruz. Sosyal medyanın hayatımıza dahil olduğu 2005 yılından itibaren de s-ticaret kavramı gelişmeye başladı. Dünyada 2011 yılında 5 milyar dolar büyüklüğe sahip pazar bugün 60 milyar dolara ulaşırken, 2021 yılında 166 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Pazarın bu kadar büyümesindeki en büyük rolü ise akıllı telefonların kullanım oranındaki artış oynuyor. Bir anlamda mobil internet kullanımı hem e-ticareti hem de s-ticareti büyütüyor.

Mezo Dijital Yönetim Kurulu Başkanı ve Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova

1 milyon kişi s-ticaret yapıyor

Sosyal medyadan ürün tavsiyesi veya değerlendirmesi kullanıcıların alım oranlarını doğrudan etkiliyor ve tüketicilerin neredeyse yüzde 80’inin satın alma kararlarında sosyal medya etkili. Sosyal medya satın alımlarda bu kadar etkili olunca sosyal medyadan satış yapanların sayısı da her geçen gün artıyor. Türkiye’de herhangi bir sosyal medya üzerinden satış yapanların sayısı 1 milyonun üzerinde ve bunun da yüzde 60’ını kadınlar oluşturuyor. Yapılan satışların yüzde 86’sı ürün, yüzde 14’ü ise hizmet temelli. Mezo Dijital Yönetim Kurulu Başkanı ve Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, s-ticaret yapanların yüzde 60’ının kadın olduğunu belirtirken, en çok satış yapılan mecranın instagram olduğunu ve çalışan kadınların da ek iş olarak el emeği ürünlerini sosyal medyada satışa sunduğunu sözlerine ekliyor. “Son yıllarda sosyal medya hayatımızın bir parçası haline geldi. Sadece resim paylaşmak, yorum yapmak ya da müzik dinlemek için sosyal medya hesaplarını kullanmıyoruz. Artık ticarette de bu mecralar üzerinden yapılıyor. Özellikle girişimciler, el emeği ürünlerini satmak ya da esnaflar için yeni müşterilere ulaşmak için doğru bir adres olan s-ticarette satış yapanların yüzde 60’ını kadınlar oluşturuyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamaya hazırlandığımız bugünlerde, kadınlarımızın işgücüne katılım oranı 2019 Kasım yüzde 31’di ve ne yazık ki 2018 yılında da bu rakam aynı idi. Kadınların işgücüne katılım oranını arttırmak istiyorsak s-ticaret, kadınların iş hayatında var olmaları için büyük bir olanak sağlıyor.” diyen Garakhanova, s-ticaretin kadınların kullanmadıkları ikinci el giysi, ayakkabı satışı için de bir fırsat oluşturduğunu söylüyor. Aynı zamanda s-ticaretin yurt dışına satışa da imkan verdiğini belirten Dr. Nabat Garakhanova, sosyal medyada aktif bir hesabı bulunan her kadının kıyafetten yemeğe kadar istedikleri her ürünün dünyanın en uç noktasına satabileceklerini de ifade ederek kadınları internetin imkanlarından yararlanıp girişimci olmaya davet ediyor.