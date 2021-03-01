Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 405,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 405,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 405,30 liradan, 2 bin 670 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 691 liradan, 369 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 373 liradan, 2 bin 609 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 629 liradan, bin 305 liradan alınan Yarım Ziynet bin 315 liradan ve 652 liradan alınan Çeyrek Ziynet 657 liradan satıldı.