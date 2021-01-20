Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 444,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 444,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 444,80 liradan, 2 bin 930 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 951 liradan, 405,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 409,50 liradan, 2 bin 863 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 883 liradan, bin 432 liradan alınan Yarım Ziynet bin 442 liradan ve 716 liradan alınan Çeyrek Ziynet 721 liradan satılıyor.