Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 440,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 440 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 440,20 liradan, 2 bin 900 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 921 liradan, 401 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 405 liradan, 2 bin 834 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 854 liradan, bin 417 liradan alınan Yarım Ziynet bin 427 liradan ve 709 liradan alınan Çeyrek Ziynet 714 liradan satılıyor.