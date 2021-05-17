Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 496,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 496 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 496,20 liradan, 3 bin 269 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 290 liradan, 452,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 456,40 liradan, 3 bin 194 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 214 liradan, bin 597 liradan alınan Yarım Ziynet bin 607 liradan ve 799 liradan alınan Çeyrek Ziynet 804 liradan satılıyor.