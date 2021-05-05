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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477 lira oldu.

Ekonomi 05.05.2021, 13:18
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 476,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 477 liradan, 3 bin 143 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 164 liradan, 435 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 439 liradan, 3 bin 71 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 91 liradan, bin 536 liradan alınan Yarım Ziynet bin 546 liradan ve 768 liradan alınan Çeyrek Ziynet 773 liradan satılıyor.
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