Sektörel güven endeksleri açıklandı

Güven endeksi Kasım ayında Ekim ayına göre; hizmet sektöründe yüzde 0,7 azalırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6 ve inşaat sektöründe yüzde 1,0 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı sektörel güven endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe düşerken perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Kasım ayında Ekim ayına göre; hizmet sektöründe yüzde 0,7 azalırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6 ve inşaat sektöründe yüzde 1,0 arttı.

Hizmet sektörü güven endeksi 119,4 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ekim ayında 120,3 iken, Kasım ayında yüzde 0,7 oranında azalarak 119,4 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 1,2 azalarak 123,2 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 1,5 azalarak 117,3 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 0,7 artarak 117,8 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 121,9 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Kasım ayında yüzde 0,6 oranında artarak 121,9 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 2,3 azalarak 130,4 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 4,4 artarak 99,8 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 0,9 artarak 135,5 oldu.

İnşaat sektörü güven endeksi 93,6 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 92,7 iken, Kasım ayında yüzde 1,0 oranında artarak 93,6 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 0,4 artarak 81,8 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 1,5 artarak 105,5 değerini aldı.

İnşaat sektöründe Kasım ayında girişimlerin yüzde 55,3’ü faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 44,7’si ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" Ekim ayında yüzde 30,0 iken Kasım ayında yüzde 28,6, "talep yetersizliği" Ekim ayında yüzde 20,6 iken Kasım ayında yüzde 19,6 ve "diğer faktörler" Ekim ayında yüzde 17,4 iken Kasım ayında yüzde 13,3 oldu.