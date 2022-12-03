Şahane Kasım döneminde tüketiciler en çok akıllı telefon satın aldı

MediaMarkt, Şahane Cuma’yı da içine alan 22-28 Kasım tarihleri arasındaki alışveriş istatistiklerini açıkladı. En çok alışveriş yapılan ilk beş kategori; akıllı telefon, bilgisayar donanımları, süpürge, televizyon ve beyaz eşya oldu.

Şahane Cuma, tüketicilerin yıl genelinde heyecanla beklediği kampanya dönemlerinin başında geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da fırsatlarını ay geneline yayan MediaMarkt, özel tekliflerini ise geçtiğimiz hafta düzenlediği Şahane Cuma ile gerçekleştirdi. Kampanyasını gelenekselleşen branda yırtma etkinliğiyle başlatan marka, yüzlerce üründe tüketicilere fırsatlar sundu.

Yapılan açıklamaya göre marka, 22 - 28 Kasım dönemini kapsayan kampanya sürecinde hem mağazalarında hem de dijital kanallarında önemli başarılara imza attı. Tüketicilerin sepet ortalamasında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 119’luk bir artış yaşanırken mağaza ziyaretleri ise yüzde 47 yükseldi. Dijital kanallardan yapılan alışverişlerin kırılımı incelendiğinde alışverişlerin yüzde 27’sinin mobil uygulamadan, yüzde 60’ınınsa bilgisayardan yapıldığı görülüyor. Tüm bunlarla birlikte marka, satış tutarında yüzde 187’lik bir artış elde etti.

En çok Apple iPhone 11 satıldı

Yapılan alışverişler ürün olarak incelendiğinde tüketicilerin en çok Apple iPhone 11 128 GB aldığı görülüyor. Tüketiciler bu modelin en çok beyaz rengini tercih ederken en çok satılan ikinci ürün ise aynı cihazın siyah versiyonu olarak ön plana çıkıyor. Listesin 3’üncü sırasında Xiaomi Mi Robot Vacuum - Mop 2 Pro Robot Süpürge yer alırken bunu iPhone 11 64 GB ve iPhone 13 128 GB izledi.

Satın alınan ürünler kategori bazlı ele alındığındaysa ilk sırada akıllı telefonlar yer alıyor. Bunu bilgisayar donanımları, süpürge, televizyon ve beyaz eşya kategorisi takip ediyor.

MediaMarkt, kampanya döneminde tüketicilerin en çok alışveriş yaptığı saatleri de açıkladı. Tüketicilerin yüzde 60’ı saat 15.00 ile 20.00 arasında alışveriş yaptı. Yaş dağılımlarına bakıldığında ise en çok alışveriş yapan grup yüzde 49’la 12 - 35 yaş aralığı oldu. İkinci sırada ise yüzde 36 ile 36 - 49 yaş arasındaki teknolojiseverler bulunuyor.