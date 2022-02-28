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Rusya Merkez Bankası'ndan flaş faiz artışı kararı!
Rusya Merkez Bankası, Rus rublesinde değer kaybı ve enflasyonda yükseliş risklerinin önüne geçmek için faiz oranını iki katından fazla artırdı. Faiz oranı yüzde 9,5'dan yüzde 20'ye çıkarıldı. Detaylar haberimizde...
Ekonomi 28.02.2022, 13:02
Rusya Merkez Bankası faizi bin 50 baz puan yükselterek yüzde 20'ye çıkardı. Rusya Merkez Bankası'nın faiz oranı yüzde 9,5'di.
Ruble, batılı ülkelerin Rusya'ya karşı SWIFT yaptırımını devreye almasının ardından bu sabah dolar karşısında yüzde 30'a yakın değer kaybetmişti.
Diğer yandan banka bu sabah yabancıların Rus menkul kıymetlerini satışını da geçici süreliğine yasaklama getirmişti. Yapılan açıklamaya göre, ihracatçılardan ellerindeki dövizin yüzde 80'ini yurt içi piyasada satmaları istenecek. (t24)