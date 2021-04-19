Şanlıurfa’da Ramazan ayında baharata ilgi daha da arttı. İl genelinde en çok satılan baharat ise karabiber oldu.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftarda vatandaşlar, çeşit çeşit yemeklerden oluşan sofralar hazırlıyor. İftar sofralarındaki yemeklerin vazgeçilmezi ise yine baharatlar oldu. Vatandaşlar, yemeklerine değişik damat tatları eklemek için Balıklıgöl platosu yakınlarında yer alan tarihi aktar çarşısındaki baharatçılara gidiyor.

En çok karabibere ilginin olduğunu belirten baharat satıcısı Mehmet Gişoğlu, “Çiğköftenin yanında da baharat kullanılır. Baharatlarımızın fiyatı 5 lira ile 50 lira arasında değişiyor. Sumak 20 lira, nane 20 lira, kekik 20 lira, özel tavuk baharatımız var 8 çeşit, onun da kilosu 50 lira. Ramazan’da baharatlara ilgi arttı. Ot tarzı olanlara değil de daha çok baharatlara olan ilgi arttı. Ramazan ayında biraz nefse hitap ettiği için vatandaşlarımız baharata biraz daha yöneldi. Bizde satılan baharatlar, zencefil, zerdeçal, kuşburnu, adaçayı, en çok karabiber satılıyor” dedi.

Pilavda karabiber kullanılıyor

En çok tercihi edilen baharatın genelde karabiber olduğunu belirten Asiye Şeker, "Şu an ben kara çörek ve çiya tohumu alacağım. Genellikle bütün yemeklerde karabiber kullanıyorum. Ayrı bir tat oluyor. Pilava bile kullanıyorum. Fiyatlar artmış ama mecbur alıyoruz” şeklinde konuştu.