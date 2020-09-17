“PİYASANIN ROTASI”

Powell Kafa Karışıklığı Yarattı…

Corona virüsünde güncel durum, vaka sayısı 29,880,475 – tedaviye pozitif cevap veren 20,343,322 – ölü sayısı 940,932 kişiye ulaşmıştır.

İngiltere Merkez Bankası beklendiği şekilde faiz oranında ve varlık alım programı tutarında herhangi bir değişiklik yapmamıştır.

Fed Başkanı Powell’ın para politikasına ilişkin yaptığı açıklamalar kafaları karıştırırken, ABD endekslerinde gerileme ve Dolar temasında bir miktar güçlenme etkin olmaktadır.

Fiyatlama dinamiklerinde, S&P500 endeksi 3300 seviyesi üzerinde 3338 seviyesinde fiyatlanmaktadır. Kısa dönemli olarak 3300 üzerinde kalıcılık referans olabilir. ABD 10 yıllık tahvil faizi %0,6740 seviyesinde bulunurken, %0,50 üzerinde kalıcılık etkin olmaktadır. Bu noktadan sonra ABD 10 yıllık tahvil faizi %1 ve üzerinde kalıcı olup olmayacağını takip edeceğiz. Altın $2000 altında $1941 seviyesinde bulunmaktadır. USDTRY paritesi 7,5472 seviyesi ile 7.50 seviyesi üzerinde fiyatlanmaktadır. 5 yıllık CDS (beyaz) 520.854 seviyesi ile 500 seviyesi üzerinde hareketine devam etmektedir. Dolar temasında (klasik ve bloomberg Dolar endeksleri (mor+turuncu)) bir miktar toparlanma bulunmaktadır.

Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri 5 günlük (10 – 17 Eylül) performansları (- kırmızı / + yeşil)

Türk Lirası, %1,28 değer kaybı göstermektedir.

Kıymetli madenler, 5 günlük (10 – 17 Eylül) performansları (- kırmızı / + yeşil)

Altın %0,20 değer kaybı – Gümüş %0,38 değer kazancı göstermektedir.