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Piyasaların gözü bu sunumda olacak

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılama çalışmalarına karşın artan vaka sayıları ve teşvik paketi fiyatlamalarıyla karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın yapacağı sunum takip edilecek.

Ekonomi 19.01.2021, 13:13
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Piyasaların gözü bu sunumda olacak

Kovid-19 salgınında dünya genelinde vaka sayısı 95 milyon 683 bine ulaşırken, hayatını kaybedenler 2 milyonu aştı. Aşılama çalışmaları devam etse de artan vaka sayıları nedeniyle bölgesel olarak sıkı tedbirlerin devam etmesi hatta uzatılması gündeme gelirken, ekonomiye etkileri konusunda da endişeler daha fazla dile getiriliyor.

Almanya Merkez Bankası, Alman ekonomisinin Kovid-19 salgınında "su üstünde" kalmayı başardığını ancak salgının yayılmasını önlemeye yönelik kısıtlamaların tekrar uzatılması durumunda ekonomide büyük bir gerileme yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Aşılama çalışmalarının yaygınlaşmaya başlaması ve salgının ekonomiye etkilerini hafifletmek için özellikle gelişmiş ülke yönetimlerinin hayata geçirecekleri destek paketlerine ilişkin beklentilerin artması ise genel olarak pay piyasalarını destekleyen unsurlar olarak dikkati çekiyor.

Dün ABD'de resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, başkanlığa seçilen Joe Biden'ın yarınki yemin töreni için Washington'da alınan olağanüstü güvenlik önlemleri ve ABD Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın bugün Senato'nun Finans Komitesi'nde yapacağı sunum gündemin odağında.

Yellen'ın, Senato'nun Finans Komitesi'nde yapacağı konuşmada, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilecek bir sonraki destek paketinin daha büyük olması gerektiğini savunacağı ifade ediliyor.

Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında İngiltere hariç pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,44 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,22 düşüş kaydetti.

İtalya'da ise, dörtlü koalisyonun bozulmasıyla başlayan hükümet krizinde, Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümetin, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde güvenoyu almasıyla MIB 30 endeksi yüzde 0,53 yükseldi.

Bugün Asya borsalarında Çin hariç alıcılı bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 gerilerken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,45 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,5 değer kazandı. Böylece Kospi endeksi rekor serisini devam ettirdi.

Yurt içinde, dün, önceki iki işlem günündeki kayıplarının neredeyse tamamını telafi eden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,12 değer kazancıyla 1.556,77 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,2 artışla 7,4804'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4720 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ZEW endeksi ile Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yellen'ın Senato'daki sunumunda öne çıkacak başlıkların yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.500 seviyesinin kısa ve orta vadeli görünüm açısından kritik destek, 1.570'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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