Piyasalarda son durum: Dolar ve Euro zirvedeki yerini koruyor

Küresel piyasalarda riskten kaçış eğiliminin artması ve Merkez Bankası'ndan perşembe günkü toplantıda yükselen enflasyona rağmen politika faizinde bir artış beklenmemesinin etkisiyle TL'de satış baskısı artıyor. Her gün yeni bir zirve yapan dolar/TL, bu sabah saatlerinde güne 7,62'den başlamıştı. Piyasaların açılmasıyla birlikte gelen satışlarla birlikte Dolar/TL, 7,66'nın üzerine çıktı. Euro/TL ise bir kez daha 9 liranın üzerine çıktı ve rekor tazeledi.

7,6695'le gün içi en yüksek seviyeyi gören dolar/TL sonrasında düşüşe geçti. Saat 13:55'te 7,6425'ten el değiştiriyor. Öğleden sonra 9 liranın üzerine çıkan tüm zamanların zirvesini 9,0085'e yükseltti. Saat 13:55'te euro/TL 8,9985 düzeyinde. BİST 100 ise yüzde 0,65 artışla 1.094 puandan işlem görüyor.

Yıl başından bu yana değer kaybı yüzde 22

TL'nin dolar karşısındaki günlük değer kayıpları genelde yüzde 0,1-0,2 gibi oldukça sınırlı seviyelerde kalıyor. Dün ise satış baskısı küresel piyasalardaki gibi daha belirgindi. TL'de dün dolar karşısında değer kaybı yüzde 1'in altında kalarak gelişmekte olan para birimlerine kıyasla sınırlı oldu. Rand ve benzeri para birimlerinde dün yüzde 3'ü aşan kayıplar yaşandı. Yılbaşından bugüne bakıldığında TL'deki kayıp yüzde 22 ile benzer para birimleri arasında en üstlerde bulunurken son 5 yıla bakında ise TL yüzde 60'ın üzerinde kayıpla benzer para birimleri arasında açık ara en çok kaybeden para birimi olduğu görülüyor.

ABD canlandırma paketinde anlaşmaya varılamaması ve yeni tecrit önlemleri endişeleri yatırımcı iyimserliğini azaltıyor. Dolar endeksi dün sert yükselerek altı haftanın zirvesini gördükten sonra Asya piyasalarındaki işlemlerde zirvenin çok az altında 93.547 seviyesinde seyretti.

Dünyanın başlıca bankalarının son 20 yılda 2 trilyon dolardan şüpheli işleme aracılık ettiği haberleriyle dün bankacılık hisselerinde başlayan satışlar dünya genelinde yeni tecrit önlemlerinin başlatılacağı endişeleriyle kısa süre içinde diğer varlık sınıflarına sıçradı.

PPK kurda belirleyici olacak

TCMB'nin bu hafta gerçekleştireceği faiz kararının TL'nin seyri açısından belirleyici olacağı öngörülüyor. Reuters'ın 17 kurumun tahminleriyle yaptığı ankette medyan beklentisi TCMB'nin politika faizini yüzde 8,25'te sabit tutacağına işaret ediyor. 17 katılımcıdan 14'ü ise politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyor. TCMB'nin politika faizlerini sabit tutmasına karşın sıkılaştırma adımlarını fonlama kompozisyonunu farklılaştırarak devam etmesi bekleniyor.

GLP faizinde artış olacak mı?

Siyasetin politika faizi artışlarına sıcak bakmaması ve geçmişte faiz nedeniyle TCMB'de başkan değişikliği yaşanmış olması nedeniyle, bankanın daha fazla sıkılaştırma için faiz koridorunun üst bandında bir artış yapabileceği piyasadaki beklentiler arasında. Reuters anketinde ise bu konuda bir medyan beklentisi oluşmadı. Ancak piyasalarda bu TL'deki değer kaybını azaltabileceği için politika faizi artırmadan sıkılaştırmayı belirginleştirebilecek bir ihtimal olarak görülüyor. Yine de TCMB'nin bunun için 2018 yılı Mayıs ayında gerçekleştirdiği sadeleşme olarak bilinen para politikası operasyonel çerçevesinde yeniden değişikliğe gitmesi gerekiyor.

TCMB'nin mevcut sisteminde politika faizi yüzde 8.25 seviyesinde. TCMB PPK'da sadece bir faiz oranı açıklıyor. Banka aksi bir açıklama yapmadığı sürece faiz koridorunun alt ve üst bandı politika faizinin 150 baz puan üzerinde bulunuyor. Geç likidite penceresi (GLP) ise politika faizinin 300 baz puan yukarısında yani yüzde 11.25'te.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 500-550 baz puan arasındaki seyrini düne kadar sürdürdü. Dün 550 puanı aşan CDS saat 0850'de 562/572 seviyesinde.