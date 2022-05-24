Piyasalarda son durum

Merkez Bankası yıl sonu tahminleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mayıs ayı piyasa katılımcı anketini paylaştı. Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57.92'ye, dolar/TL beklentisi ise 17.27'ye yükseldi.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dün 15,96 TL seviyelerini gören, güne 15,97 TL'den başladı ve şu an 16,03 TL ile son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

17,02 TL'ye kadar yükselen Euro 17,05 TL'den, 20,08 TL'ye kadar yükselen Sterlin ise 20,10 TL'den güne başladı.

Cuma günü, doların satış fiyatı 15,88 lira, avronun satış fiyatı ise 16,78 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.856 Dolar'dan, Gram altın 952/953 TL'den, Çeyrek altın 1.532/1.533 TL'den 6.312 TL'ye kadar yükselen Cumhuriyet altını ise 6.305/6.306 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,17 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 29 bin 369 dolar, Ethereum ise bin 986 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol

Dün 113,23 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün güne kapanışa göre yüzde 0,76 artışla 110,83 dolar seviyesinden başladı.