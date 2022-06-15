Piyasa Fed’i Bekliyor, 75bp Faiz Artırımı Fiyatlanıyor

Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü değerlendirmesinde: "Piyasalarda beklenen gün geldi, iki gün süren FOMC toplantısı bugün sona erecek ve TSİ 21:00’de ABD’de faiz kararı ve projeksiyon açıklanacak. 21:30’da ise Fed Başkanı Powell konuşma yapacak. Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası da bugün olağanüstü toplantı kararı aldılar. Sürpriz toplantıdan faiz kararı çıkması muhtemel. Mevcut enflasyon rakamları son 40 yılın en yüksek seviyesinde olsa da merkez bankaları güncel rakamların değil, beklenti yönetimine göre adım atarlar. Bu sebeple bugünkü kararda kaç puan faiz artışının geldiği, projeksiyonda yer alan enflasyon ve üyelerin seneye kadar toplamda kaç puan faiz artırımı bekledikleriyle Powell’ın enflasyon hakkındaki söylemleri en başta dikkat edilecek konular. Pazartesi günü Fed’e dair beklentiler %80 50bp faiz artıracağı yönündeydi, salı günü ise bu tablo tam tersine döndü ve %80 olasılıkla 75bp faiz artışı fiyatlanmaya başladı. Bugün ise %5 olasılıkla 100bp faiz artışı fiyatlanıyor. Beklentiler arası ani ve sert geçiş piyasada çok sert düşüşlere neden oldu. S&P 500 4 gün boyunca üst üste değer kaybederken, Bitcoin ise 20.000$ üzerinde tutunmaya çalışıyor. Kripto paraların toplam piyasa değeri ise 855 milyar dolara geriledi. Zincir üstü verilere baktığımızda piyasanın toparlanması için ihtiyaç olan para girişleri yaşanmıyor üstelik borsalara gönderilen Bitcoin miktarında artış da bizlere toparlanmaya bir süre daha olduğunu gösteriyor. Teknik olarak 20.400$ gerisine inmesiyle satış baskısını artırabilecek olan Bitcoin için en yakın destek 18.350$ seviyesinden geçiyor. Satış baskısının devam ettiği süreçte görünüm zayıf." sözlere yer verdi.