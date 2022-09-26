PASHA BANK’tan Platin Kimya adına ikinci VDMK ihracı…

Türk bankacılık sektöründe yedinci yılını dolduran PASHA Bank, yatırım bankacılığı alanında bono, tahvil, VDMK gibi sermaye piyasası araçları ihraçlarına aracılık ederken, kurumsal bankacılık alanında ise nakdi krediler, proje finansmanı, leasing, forfaiting, alacak finansmanı, dış ticaretin finansmanı ve gayri nakdi kredi ürünleriyle müşterilerine hizmet sunuyor. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlamak, bölgede yatırım yapan işletmelere kaynak yaratmak ve rehberlik etmek amacıyla kurulan PASHA Bank, Türkiye’de VDMK konusunda öncü rol üstleniyor. Geçtiğimiz aylarda yeni müşterisi Platin Kimya A.Ş. için 50 milyon TL’lik VDMK ihracı gerçekleştiren PASHA Bank, ikinci 50 milyon TL’lik VDMK ihracıyla sektöre desteğini sürdürüyor. Platin Kimya A.Ş adına, ortalama 179 gün vadeli, yıllık yüzde 36 basit getiri oranıyla gerçekleşen VDMK, reel sektörün en önemli kalemi olan tarım sektörü için can suyu niteliği taşıyor.

PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan

Konuyla ilgili açıklama yapan PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan, “VDMK ihracıyla 2020 yılından bu yana reel sektörün 905 milyon TL tutarlı finansal kaynağa dolaylı yoldan erişimini sağladık. 2022 Ocak ayından bu yana VDMK ihraçlarımızla toplam 520 milyon TL tutarında finansman kaynağını reel sektöre aktardık. Yıl sonuna kadar yaklaşık 750 milyon TL tutarında ek finansman kaynağını reel sektöre aktarmayı planlıyoruz. Bu tür işlemlerin ülkemizde de, gelişmiş sermaye piyasasına sahip ülkelerde olduğu gibi hız kazanarak artmasını bekliyoruz” dedi.

Platin Kimya Mümessillik ve Dış Ticaret A.Ş.’nin zirai ilaç satışlarından doğan alacakları üzerinden gerçekleşen VDMK ihracı, JCR’dan A- Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu ile dikkat çekiyor. 1999 yılında kurulan Platin Kimya, 2012 yılından beri Antalya OSB’de kendi mülkündeki tesislerinde tarım ilacı ve gübre üretiyor. Platin Kimya’nın tarım sektöründe yüzde 5 düzeyinde pazar payı bulunuyor.