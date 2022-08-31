OYAK Yatırım’dan VDMK İhracı

OYAK Yatırım, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi’nin kurduğu Fibabanka (2) ve (3) No’lu Varlık Finansmanı Fonları’nın ihraççıları olduğu VDMK ihraçlarına aracılık etti.

Ürün portföyünü her geçen gün geliştirerek artıran OYAK Yatırım, Fibabanka ve Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (TMKŞ) iş birliği ile son üç yılın en büyük Varlığa Dayalı Menkul Kıymet’in (VDMK) ihracına aracılık ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, toplam tutarı 1 milyar TL’yi bulan VDMK ihracı ile Fibabanka tüketici kredileri menkul kıymetleştirilerek ikincil kredi piyasasının oluşmasına önemli bir katkı sağlandı. İstanbul’un finans merkezi olma hedefi için çok önemli bir adım olan ikincil kredi piyasasının önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarındaki payının artacağı öngörülüyor.

VDMK’larda stopaj oranı yüzde 5’e düştü

27.06.2022 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, VDMK’lardan elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan stopaj vergisi oranı yüzde 5’e düşürüldü. Karar ile kurumsal yatırımcıların yanında bireysel yatırımcıların da VDMK’lara olan ilgisinin artması ve VDMK ihraçlarının hızlanması bekleniyor.

1 milyar TL’lik ihraç

Toplam 1 milyar TL tutarındaki ihraca yatırımcılardan 2,9 kat (2.872 milyon TL) talep geldi. İhraç, TMKŞ’nin sunduğu ürün geliştirme, kredi analitik, BT altyapı ve operasyon hizmetlerinden faydalanılarak A ve B grubu olmak üzere toplam 20 farklı vade aralığında, en kısa vade 33, en uzun vade 364 gün olacak şekilde tamamlandı.

A Grubu kıymetler iskontolu, B Grubu kıymetler ise kuponlu olarak ihraç edildi. B Grubu kıymetlerin kupon getirisi, kredilerin ödenme performansına ve kredilerden gelecek nakit akışlarının nemalandırılmasına göre değişkenlik gösterecek şekilde tasarlandı.