Ordu’da çöpten 3 ayda 2 milyon MWh elektrik üretildi

Ordu’da yakın zamana kadar ilçelerin kangrenleşmiş sorunu haline gelen, zaman zaman protesto gösterileri yapılarak güvenlik güçleri ile halkın sürekli karşı karşıya geldiği çöp sorunu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in kararlı politikasıyla çözüldü. Çöpten elde edilen elektrik enerjisi yerli firmalara satılarak belediyeye kaynak sağlanıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in 35 yıldır Ünye, 18 yıldır Fatsa, yaklaşık 20 yıldır Perşembe ilçesinde deniz kenarına ve doğaya vahşi çöp depolama faaliyetine son vermesinin ardından Çaybaşı ilçesinde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi, Katı Atık Enerji Dönüşüm Tesisi’ne dönüştürüldü. Tesiste yaklaşık 3 ayda 1 milyon 953 bin MWh elektrik elde edildi. Elde edilen enerji, yerli elektrik firmalarına satılarak belediyeye kaynak sağlandı. Böylelikle yılların sorunu olan çöpü enerjiye dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, enerjiden kazanç sağlar hale geldi.

Yıllara göre 33 ben konutun enerjisi karşılanacak

Tesiste şu an 2.8 MW yani 13 bin konutu aydınlatacak enerji üretimi yapılırken, yıllara oranla 7,0 MW yani 33 bin konutun ihtiyacını karşılayacak üretim yapılması planlanıyor. Elektrik enerjisinin yanı sıra tesiste ısı enerjisi de üretebilecek olan Büyükşehir Belediyesi, bu enerjiyi de kullanmak üzere çalışmalara başlayacak.