Online satışta zeytinyağı büyük ilgi görüyor

Zeytin ve zeytinyağında önemli bir merkez olan Balıkesir’in Edremit ilçesinde tam kapanma süreci ile birlikte zeytinyağı satış merkezlerinde tatlı bir telaş başladı. Özellikle yurt içinde online kanallar üzerinden gelen siparişler bölge esnafını sevindirdi. Günlük ortalama elli ile atmış arası sipariş aldıklarını belirten Zeytinyağı İşletmesi yetkilisi Efe Yıldırım, “Online alışveriş sitemizden günlük 50 - 60 kadar sipariş alıyoruz. Bu ürünlerimizi kargo ile Türkiye’nin her yerine ulaştırıyoruz” dedi.