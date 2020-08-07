Olağanüstü toplantının ardından Türkiye Bankalar Birliği’nden açıklama
Dün gerçekleştirilen olağanüstü toplantıdan sonra Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada Merkez Bankası Başkanı Uysal'ın önümüzdeki dönem piyasa fonlamasına ilişkin bilgi verdiği ifade edildi. Merkez Bankası toplantı öncesinde yaptığı açıklamada faizlerde artırım sinyali vermişti. Başkan Uysal'ın bankalara fonlama konusunda bilgi vermiş olması da faizde gidilecek yeni düzenlemeler konusundaki kanaatleri güçlendirdi. Toplantıda, bankaları daha fazla kredi vermeye zorlayan ve 1 Mayıs'ta yürürlüğe giren Aktif Rasyosu düzenlemesinin esnetilmesinin de talep edildiği ve BDDK'nın bu talebe olumlu yaklaştığı aktarıldı.
Türkiye Bankalar Birliği dün gerçekleştirilen ekonomide normalleşme değerlendirme toplantısında güçlü koordinasyon, yakın iletişim ve pozitif katkı yaklaşımıyla piyasalardaki gelişmeler ve normalleşme dönemine ilişkin ilgili kurumlar tarafından alınmakta olan kararların değerlendirildiğini bildirdi.
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Açıklamada şöyle denildi:
“Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) ev sahipliğinde, 6 Ağustos 2020 tarihinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Sayın Murat Uysal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Sayın Mehmet Ali Akben ve Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Aydın ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi bazı bankaların genel müdürleri toplantı için bir araya gelmiştir.
Büyümenin istikrar içinde sürdürülmesi ve ekonomik faaliyetin finansmanına bankacılık sektörünün sağlıklı olarak katkı vermeye devam etmesi amacıyla gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda katılımcılar işbirliği mesajı vermiştir.
Toplantıda güçlü koordinasyon, yakın iletişim ve pozitif katkı yaklaşımıyla piyasalardaki gelişmeler ve normalleşme dönemine ilişkin ilgili kurumlar tarafından alınmakta olan kararlar değerlendirilmiştir. Banka genel müdürlerinin görüş ve düşüncelerini dile getirdiği bölümün ardından, TCMB Başkanı Sayın Uysal önümüzdeki dönemde likidite yönetimi ve fonlama politikasına yönelik bilgilendirmede bulundu. BDDK Başkanı Sayın Akben salgın döneminde devreye alınan düzenlemelerin etkilerine ve normalleşme dönemine ilişkin düşünülen politikalara yönelik değerlendirmeler yaptı.”
BloombergHT’nin aktardığına göre, toplantıda, bankaları daha fazla kredi vermeye zorlayan ve 1 Mayıs’ta yürürlüğe giren Aktif Rasyosu düzenlemesinin esnetilmesinin de talep edildi ve BDDK bu talebe olumlu yaklaştı.
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