Rekabet Kurumu tarafından, ödeme hizmetlerinde finansal teknolojilere yönelik küresel gelişmelerin takip edilmesi amacıyla hazırlanan “Ödeme Hizmetlerindeki Finansal Teknolojilere Yönelik İnceleme Raporu” yayımlandı.

Rekabet Kurumu tarafından, ödeme hizmetlerindeki finansal teknolojilere (fintek) yönelik küresel gelişmelerin takip edilmesi, ülkemiz ödeme hizmetlerindeki fintek ekosisteminin güncel durumunun değerlendirilmesi, bu alanda yaşanan gelişmelerin rekabete etkilerinin belirlenmesi ve rekabet hukuku perspektifinden ne tür yaklaşımların benimsenebileceğinin tespiti amacıyla 9 Kasım’da başlatılan çalışma sonuçlandı. Çalışma sonucunda “Ödeme Hizmetlerindeki Finansal Teknolojilere Yönelik İnceleme Raporu” yayımlandı. Raporun geniş haline Rekabet Kurumu’nun resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.