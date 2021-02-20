Ne zaman altın alınmalı, yatırım için en uygun zaman hangisi?

Riskten kaçma azaldıkça, altının cazibesi azalıyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği ons altın yeniden 1.800 doların altında geriledi. Küresel piyasalarda gündeme gelen reflasyon senaryosu altını baskı altında aldı. ABD’de tahvil faizlerinin ve doların yükselmesi altından çıkışlara neden olurken, kısa vadede altının 1.750 dolara kadar gevşeyebileceği tahmin ediliyor. Orta ve uzun vadede ise altına şans veren birçok analist var. Dünya gazetesinin haberine göre, altında bu hafta düşüşe neden olan reflasyon, güçlenen ekonomik büyüme ile enflasyonun yükselmesi, buna paralel olarak para politikası sıkılaşması olarak özetlenebilir. Ekonomik büyüme hızlandığında, bu durum emtia talebini artırıyor. Emtia fiyatlarındaki artış enflasyon verilerindeki yükselişi körüklüyor. Fakat küresel ekonomik toparlanma karşısında merkez bankalarının para politikasını sıkılaştırmaya başlayacağına dair endişeler, altının itici gücü reel faizi etkiliyor. Yatırımcılar daha iyimser bir duruş sergiliyor.



ABD’de 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1.30’u devirerek pandemi öncesi seviyelerine gelmesi ve ekonomilerde beklenen toparlanmanın güvenli limanlardan çıkışı tetiklemesi, altının onsunu 1.769 dolar/onsa çekti. Analistler, "Altın kısa vadede daha fazla baskı altında kalabilir" değerlendirmesini yapıyor ve 1.800 doların altında kaldığı sürece altının 1.750 doları test edebileceği belirtiliyor.



YENİDEN 2 BİN DOLARI GEÇECEK

Bank of America (BofA) analistleri, altın fiyatının bu yıl içinde 2000 dolar/ons seviyesinin üzerine gitme potansiyelinin devam ettiğini düşünüyor. Ancak enflasyon endişelerinin baskılanmaya devam etmesi altın için aşağı yönlü risk oluşturan bir faktör olarak görülüyor. BofA bu hafta yayınladığı raporda, altın takı talebi üzerinde artan ve merkez bankalarının altın talebinin yavaşlamasına karşın 2021 yılı için ortalama altın fiyatı tahminini 2063 dolar/ons olarak sürdürdü. Analistler, altın fiyatının ikinci çeyrekte zirve yapmasının muhtemel olduğunu belirtirken, nisan-mayıs döneminde ortalama fiyatı 2.100 dolar/ons seviyesinde gördüklerini de vurguladılar.