Motorine zam üstüne zam!

Motorin fiyatları yılbaşında 12,76 TL seviyesindeydi. Son gelen zamla birlikte motorin fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 129 zamlandı.

Son durumda, benzin fiyatındaki son indirimle beraber motorin ve benzin fiyatı arasındaki fark 1,5 TL’den fazla oldu.

İstanbul’da benzinin litre fiyatı bir yıl önce 7,72 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Benzinde zam oranı yıllık yüzde 255, yılbaşından bu yana yüzde 123 oldu.

İstanbul’da motorinin litre fiyatı bir yıl önce 7,20 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. Bu geceki artışla birlikte motorinde zam oranı yıllık yüzde 304, yılbaşından bu yana yüzde 154 olacak.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından İstanbul'da 27.90'a satılan motorinin litresi 29.19'a yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 28.03'den 29.32'ye çıktı.

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