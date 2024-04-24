Motorine indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki geri çekilme sonrası akaryakıta indirim göründü. Fiyatlarda sert bir yükseliş olmadığı taktirde 25 Nisan Perşembe gününden itibaren motorine 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor.

İndirim sonrası Ankara'da motorin fiyatı 41,63 TL'ye, İstanbul'da 40,75 TL'ye ve İzmir'de 41.91 TL'ye gerileyecek.

Güncel akaryakıt fiyatları...

Haber3.com olarak aşağıda 81 ilimiz yerine sadece 17 ili seçmemizin bir nedeni var. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizi seçerken, son genel seçimlerde TBMM'ye girmeyi başaran siyasi parti liderlerinin memleketleri olan Batman, Hatay, İzmit, Kahramanmaraş, Kars, Manisa, Osmaniye ve Rize'yi de bilerek listeye ekledik.

24 Nisan Çarşamba günü itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,44 TL

Motorin fiyatı: 43,03 TL

LPG fiyatı: 23,10 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,61 TL

Motorin fiyatı: 42,15 TL

LPG fiyatı: 23,09 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,74 TL

Motorin fiyatı: 43,31 TL

LPG fiyatı: 23,03 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,21 TL

Motorin fiyatı: 43,84 TL

LPG fiyatı: 23,35 TL

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,45 TL

Motorin fiyatı: 43,96 TL

LPG fiyatı: 23,01 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,41 TL

Motorin fiyatı: 43,92 TL

LPG fiyatı: 22,59 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,64 TL

Motorin fiyatı: 43,29 TL

LPG fiyatı: 22,74 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,94 TL

Motorin fiyatı: 43,52 TL

LPG fiyatı: 22,47 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,07 TL

Motorin fiyatı: 43,65 TL

LPG fiyatı: 22,67 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,38 TL

Motorin fiyatı: 43,96 TL

LPG fiyatı: 22,05 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,40 TL

Motorin fiyatı: 42,93 TL

LPG fiyatı: 22,77 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,76 TL

Motorin fiyatı: 43,33 TL

LPG fiyatı: 22,90 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,75 TL

Motorin fiyatı: 43,49 TL

LPG fiyatı: 23,50 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,94 TL

Motorin fiyatı: 43,52 TL

LPG fiyatı: 22,67 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,02 TL

Motorin fiyatı: 43,61 TL

LPG fiyatı: 23,66 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,99 TL

Motorin fiyatı: 43,57 TL

LPG fiyatı: 23,21 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,45 TL

Motorin fiyatı: 44,03 TL

LPG fiyatı: 23,33 TL