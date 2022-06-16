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30 TL'ye dayanan motorine bir zam daha gelecek!

Motorine saat 00:00 itibarıyla 1,27 kuruş zam geldi. Gelen son zamla beraber yılbaşında 12,76 TL seviyelerinde olan motorin fiyatı İstanbul'da 29,12 TL'ye, Ankara'da 29,24 TL'ye ve İzmir'de 29,25 TL'ye yükseldi. Fakat zamlar dur durak bilmiyor bir zam daha gelecek, işte yeni zam oranı...

Ekonomi 16.06.2022, 10:28
30 TL'ye dayanan motorine bir zam daha gelecek!

'80 KURUŞ DAHA ZAMLANACAK'

17 Haziran Cuma gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 80 kuruş daha zam bekleniyor.  

Zammın onaylanması halinde motorinin fiyatı 29,99 TL'ye yükselecek. 

#motorin
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