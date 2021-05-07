Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı Nisan 2021’de yüzde 72 arttı

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü 2021 yılının ilk dört ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 29’luk bir artışla 2,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Söz konusu rakamdan mobilya sektörünün aldığı pay ise 1,3 milyar dolar oldu. İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, nisan ayında ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün 582 milyon, mobilyanın ise 375 milyon dolarlık ihracat yaptığını kaydetti.

Sektör son 20 yılda büyük bir başarı hikayesi yazdı…

Sektörün yılın ilk dört ayındaki ihracat performansını değerlendiren Güleç, içinde bulunduğumuz bu olağanüstü dönemde sektörün her ay ihracatını arttırarak yoluna devam ettiğinin altını çizdi. Sektörün son 20 yılda büyük bir başarı hikayesi yazdığını dile getiren Güleç, sektörün en çok etkilendiği dönemin pandemi olduğunu ve bu dönemde kuralların da yeniden yazıldığını belirtti. Sektörün 2023 hedefi olan 10 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarının altını çizen Güleç, ”Bugün mobilya tarafında dünyanın 8. büyük ihracatçısı durumdayız. İlerleyen aylarda da artışın süreceği inancıyla dünyanın en önemli beş tedarikçi ülkesinden biri haline gelmek için sürdürülebilir bir şekilde çalışıyoruz. Bu yıl son derece iyi başladı. İlk çeyrek rakamlarına göre bir yıl öncesine kıyasla yüzde 15 artış ile kapattık. Rakamsal olarak toplam 1 milyar dolar ihracat sadece 3 ayda yapıldı. Bugün sektör olarak bu rakamı arttırdık ve yılın ilk dört ayında 1,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Biz 2020 sonunda görmeyi düşündüğümüz 4 milyar doları, sanırım 2021 sonunda göreceğiz. Bu da bir önceki yıla en az yüzde 20’lik artış demek. 2021 senesinden umutluyuz. En önemlisi pandemi döneminde iş yapmayı öğrendik. Bu çok mühim…” dedi.

Sektör yaza hazır!

İçinde bulunduğumuz tam kapanma ile birlikte mobilya üreticilerinin yönlerini ihracat pazarlarına yönelttiğini aktaran Güleç “Yurt içinde mağazalarımızın kapalı olmasından dolayı bir durağanlık söz konusu. Ancak biz geçen yıl yaşadığımız tecrübeden şunu biliyoruz ki; kapanma sonrası ertelenen ihtiyaçlar talebi körükleyecektir. Üretim girdi maliyetlerinde yaşanacak bu fiyat artışları, kapanma sonrası talep artışıyla beraber denk geldiğinde fiyatlarda nasıl bir etkisi olacak bunu kestirmek zor. Ancak şu bir gerçek ki, mobilya sektörü girdi maliyetlerini birebir ya da hızlı bir reaksiyonla satış fiyatlarına yansıtmamakta ya da yansıtamamaktadır. Bu sebeple, mobilya sektöründe taksitli satış imkanı ve fırsatı son derece önem kazanmaktadır” dedi.

Lojistik Merkezi çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor…

Nisan ayı ihracat rakamlarında mobilya sektörü özelinde lider beş pazarının Almanya, ABD, Fransa, İsrail ve Irak olduğunu açıklayan Güleç, hızla derinleştikleri pazarlardan Amerika ve Avrupa’da stratejik çalışmalar yürütmeye sürdürülebilir şekilde devam ettiklerini söyledi. Güleç, “İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği olarak, pazar büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük ithalatçısı konumunda olan ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Yurtdışı Lojistik Merkezi kurulmasına ilişkin çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmekte, konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı’na başvurumuzu yaptık. ABD Yurtdışı Lojistik Merkezi sektörlerimiz için ilk olacak. Bu başarının, yenilerinin kurulmasına vesile olacağının farkındayız ve sorumluluğumuz ağır. 5 yıl önce ABD'ye 15-20 milyon dolar ihracat yapıyorduk, bugün 200 milyon doları aştık. 2020'de ABD'ye 283 milyon dolar ihracat yaptık, pandemiye rağmen ihracatı arttırdık. Demek ki ABD'ye çok daha fazla ürün yapabiliriz, çünkü dünyanın en büyük müşterisi konumundalar. Dünyanın en büyük müşterisine çok daha fazla mobilya satmak için fırsatımız var. Daha fazla çalışarak inşallah bu hedefi yakalayacağız. ABD'ye ihracatta kısa sürede 1 milyar doları aşmayı hedefliyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için bütünleşik stratejiler belirledik. Bunlardan en önemlisi ise tanıtım çalışmaları. Buradaki gücümüzü daha fazla gösterebiliriz. 2021 yılında gerek sanal ticaret heyetleri, gerekse yeni pazar araştırmaları, fuarlar ve gerekse mevcut pazarlarını koruma stratejisiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi