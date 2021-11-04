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Mitsubishi Electric, geleceğin dijital fabrikalarını inşa eden teknolojilerini sergileyecek

- Win Eurasia Fuarı’na katılmaya hazırlanan şirket, üretim hattındaki tüm makine ve sistemlerin internet üzerinden haberleşmesini sağlayan e-F@ctory altyapısı başta olmak üzere inovatif otomasyon çözümlerini sergileyecek

Ekonomi 04.11.2021, 11:54
Mitsubishi Electric, geleceğin dijital fabrikalarını inşa eden teknolojilerini sergileyecek

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, 10-13 Kasım’da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde hibrit bir şekilde gerçekleşecek Win Eurasia Fuarı’nda “Dijital Fabrikalar Zamanı” konseptiyle yeni nesil ürün ve çözümlerini sergilemeye hazırlanıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric, endüstriyel dönüşümün buluşma platformu olan fuarda, geleceğin fabrikalarını bugünden kurmayı mümkün kılan dijital fabrika konsepti e-F@ctory ile öne çıkacak. Marka, insan iş gücünü asiste eden MELFA ASSISTA cobotları ve insan eli hassasiyetine sahip robotları başta olmak üzere akıllı üretime dair tüm inovatif teknolojilerini Salon 2’de D100 numaralı standında sektör profesyonellerine tanıtacak.

Dünya genelinde dijital dönüşüm alanında önemli çalışmalara imza atan ve Türkiye’deki sanayiciler ve alt yapı projeleri için iddialı bir çözüm ortağı olan Mitsubishi Electric, fuarlar aracılığıyla sektör temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

10-13 Kasım’da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Win Eurasia Fuarı’na katılmaya hazırlanan şirket, üretim hattındaki tüm makine ve sistemlerin internet üzerinden haberleşmesini sağlayan e-F@ctory altyapısı başta olmak üzere inovatif otomasyon çözümlerini sergileyecek. “Dijital Fabrikalar Zamanı” konseptiyle ziyaretçilerini Salon 2’de D100 numaralı standında ağırlamak için gün sayan Mitsubishi Electric, dört gün boyunca dünyanın farklı ülkelerinden gelen yatırımcılarla da bir arada olacak.


- Yeni nesil robotların üretimde dijitalleşmeye katkısı anlatılacak


Fuarda, insan eline yakın yüksek hassasiyete sahip yetenekli Mitsubishi Electric robotun yaptığı pamuk şekerler stant ziyaretçilerine ikram edilecek. Fuarın ikinci günü düzenlenecek konferans kapsamında, 14.30-15.00 saatleri arasında hibrit bir sunum gerçekleştirmeye hazırlanan Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel ise markanın ileri teknolojiye sahip yeni nesil robotlarıyla üretimin dijitalleşmesine ve Sanayi 4.0’a yaptığı katkıları anlatacak


- Otomasyonda üstün performans ve verimlilik sağlayan teknolojiler


Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıt olarak geliştirdiği e-F@ctory konsepti ve MELFA ASSISTA serisi cobotları, çığır açan özellikleriyle fuarın yıldız teknolojileri arasında yer alacak. Üretimde çok yüksek hız, maliyet tasarrufu, kalite ve verimlilik artışı sağlayan e-F@ctory, sanayicilere küresel rekabette bir adım önde olmanın yolunu açıyor. e-F@ctory konseptinde, fabrika otomasyon alanındaki robotlar dahil tüm yeni nesil ürünler internette haberleşebiliyor. Böylece üretim hatlarını kişisel bazlı ihtiyaçlara göre optimize ederek pazardaki rekabet koşullarına ayak uydurmak hiç olmadığı kadar kolaylaşıyor. İnsan iş gücünü asiste eden MELFA ASSISTA cobotlar ise programlanması kadar kullanımının da pratik olması ve insanla birlikte çalışmayı kolaylaştırmasıyla dikkat çekiyor. En önemlisi gelişen yazılımsal süreçleri ve mekanik donanımlarıyla üretimde performans ve verimliliği artırıyor.


- Üretimi dijitalleştiren üstün teknolojiler


Kalite, performans ve bakım yetenekleriyle enerji tasarrufu sağlamak, yerleşim alanını azaltmak ve maliyeti en aza indirmek için tasarlanan Mitsubishi Electric imzalı FR-E800 Inverter serisi de bu fuarda tanıtılacak. Otomasyon dünyasında fark yaratan özelliklere sahip CC-Link IE TSN network destekli Mitsubishi Electric’in yeni jenerasyon servo serisi MELSERVO-J5 ise servo performans standardını belirleyen özellikleriyle stantta öne çıkan bir başka çözüm olacak. Kestirimci bakım, kaliteyi artırma gibi avantajlar sunan ve MELFA ASSISTA cobot ile entegre çalışabilecek endüstriyel bilgisayar MELIPC de fuarın yıldızları arasındaki yerini alacak. Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-F@ctory konseptinin en özel teknolojisi MELIPC, fabrikadaki verilerin ERP sistemlerine aktarılmadan önce üretim hattı içerisinde gerçek zamanlı olarak analiz edebilmesiyle dikkat çekiyor.

Zirveye ücretsiz olarak katılmak ve Mitsubishi Electric standını ziyaret etmek için etkinliğin web sitesinden ücretsiz kayıt yaptırmak yeterli. Yine aynı site üzerinden online ziyaretçi kayıt formu doldurularak zirve online olarak da takip edilebilir.

#Mitsubishi Electric
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