Merkez Bankası: Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan fiyat oluşumları gözlemlenmekte

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, TCMB'nin uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdünün olmadığı belirtildi.

Döviz kurlarının, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur."