MediaMarkt’tan yeni slogan

Türkiye’deki 15’inci yılını kutlamaya hazırlanan MediaMarkt, yeni vizyonuna yön verecek sloganını reklam filmiyle tanıttı. Filmin müziğinde ünlü rap sanatçısı Ceza’nın imzası yer alıyor.

Avrupa’nın önde gelen elektronik perakendesi MediaMarkt, 2007 yılında giriş yaptığı Türkiye’de 15’inci yılını kutlamaya hazırlanıyor. Marka, 15. yılına özel yeni sloganını reklam filmiyle tanıttı.

Filmin müziğini Ceza seslendirdi

Markanın yeni söylemi için hazırladığı filmin müziğini ünlü rap sanatçısı Ceza üstlendi. Filmde sunucunun tüketicileri harekete geçirecek sihirli cümleleri söylemesinin ardından sahne alan Ceza, son derece hareketli ve dillere yerleşecek şarkısını seslendiriyor. Markanın ürün ve hizmetleriyle her zaman tüketicinin yanında olduğu söylemiyle kapanan film, dijital ve geleneksel tüm mecralarda yayına girdi.

“Tam Zamanı” söylemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO’su ve MediaMarkt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım, “Bugüne kadar odağımıza aldığımız yüksek müşteri memnuniyeti performansı çalışmalarımız ile müşterimizin kendini güvende hissetmesini sağladık, sorularına çözüm ürettik, projelerimizle fark oluşturduk ve bazen zor olabilen teknoloji alışverişlerinde ve servislerinde onların yanında olduğumuzu her zaman vurguladık. Tüm bunları yaparken ülkemizdeki yatırımlarımıza da devam ettik, büyüdük ama hep daha iyisini hedefledik. Şimdi ise bizi zirveye taşıyan bu çalışmalarımızın ardından yeni bir başlangıç yapmanın, yeni hayaller kurmanın ve müşterilerimizin de hayallerine ulaşmasının ‘MediaMarkt’la Tam Zamanı’ diyoruz” dedi.

Markanın yeni söylemiyle ilgili daha detaylı bilgi veren Gökyıldırım şöyle devam etti: ’’Teknolojik ürünler hayatımızı kolaylaştıran yegane cihazlar ve artık neredeyse her işin merkezinde bulunuyorlar. Biz de diyoruz ki ‘senin hayalin varsa bizim de buna yön verecek ürünlerimiz’, elektronik ürünlerle ilgili bir sorun varsa ‘bizim de çözümümüz var’. MediaMarkt yeni döneminde hayalleri teknolojiyle özgür kılacak, gerçeğe dönüşmesi için tüketiciye ihtiyacı duyduğu tüm ürün hizmetleri sunarak aracı olacak. Bu nedenle aklınıza ne geliyorsa, hayalinizde ne varsa artık MediaMarkt’la Tam Zamanı.”