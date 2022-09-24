MediaMarkt kahveseverlerle bir araya geliyor

Kahveseverlere özel mağazalarında açtığı MediaMarkt Barista köşelerinin yanı sıra web sitesinde de tüketicilere çeşitli bilgiler ve tarifler sunan MediaMarkt, Ankara’da düzenlenen Coffee Festival’de yerini aldı.

Sunduğu on binlerce çeşit ürünle her yaştan tüketiciye hitap eden MediaMarkt, kahve severler için hayata geçirdiği uygulamalara yenilerini eklemeye devam ediyor. Önce mağazalarında açtığı ‘MediaMarkt Barista’lar ile kahve severlere, satışa sunduğu ürünleri deneyimleme imkanı veren marka, ardından da bu hizmetini web sitesine taşıyarak tüketicilere; ‘Kahve Lezzetleri’, ‘Kahve Makineleri, Öğütücüler ve Aksesuarlar’ ve ‘Spesiyel Kahveler ve Tarifler’ olmak üzere 3 farklı temel kategoride önerilerde bulunmuştu.

Marka, son olarak da Ankara’da düzenlenen Coffee Festival’de Barista standıyla yer aldı. Etkinliklerde kahveseverlere ikramlarda bulunan marka, 3 kez Türkiye Barista Şampiyonu Nisan Ağca ile kahve atölyeleri düzenleyecek. Ankara’da 25 Eylül tarihine kadar sürecek festival, İstanbul’da ise yine markanın katılımı ve workshoplarıyla birlikte 6 - 9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

Festivale özel fırsatlar tüm Türkiye’de geçerli

Marka, buna paralel mağazalarında, mediamarkt.com.tr’de ve mobil uygulamasında “Kahve Festivali Her Gün Evinizde” diyerek kahveseverler için yeni bir kampanya da başlattığını duyurdu.

Sadece kahveseverler için değil, kahveyi yeni tanımak isteyenler için de bir rehber niteliği taşıyan siteye mediamarkt.com.tr/tr/shop/barista adresinden ulaşıldığı belirtildi.