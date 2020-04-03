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Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon, mart ayında beklentiler paralelinde yüzde 0,57 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise yüzde 11,86 olarak gerçekleşti. Piyasalarda enflasyonun yüzde 0,50 civarında artış kaydetmesi bekleniyordu.

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon, mart ayında beklentiler paralelinde yüzde 0,57 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise yüzde 11,86 olarak gerçekleşti. Piyasalarda enflasyonun yüzde 0,50 civarında artış kaydetmesi bekleniyordu.

03 Nisan 2020 Cuma 10:09
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Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE'de , mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,57, artış yaşandı. Böylece bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,86, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2,29, ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,33 artış gerçekleşti.

Alkollü içecek grubunda fiyatlar yüzde 40 arttı 

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 6,72 ile eğlence ve kültür ve yüzde 7,69 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 40,19 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 17,21 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 15,31 ile konut oldu.

En fazla düşüş yüzde 1,91 ile ulaştırmada yaşandı

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mart ayında azalış gösteren diğer grup ise yüzde 0,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, yüzde 2,78 ile sağlık, yüzde 1,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,24 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

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