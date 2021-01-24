Malatya’da şeker üretiminin son günleri

Malatya Şeker Fabrikası’nda 1 Eylül’de başlayan pancar alım kampanyası devam ediyor. Şubat ayının ilk günlerinde sona ermesi beklenen Malatya Şeker Fabrikası’nda pancar alım ve şeker üretim kampanyası sonunda 67 bin ton şeker üretimi planlanıyor.

Bu yıl 620 bin ton civarında pancar tesellümü yapılarak 67 bin ton şeker üretmenin yanı sıra Türkiye ekonomisine 450-500 milyon TL civarında katma değer sağlanması hedeflendi.

Geçen yıl 55 bin ton şeker üretilirken, bu yıl pancar rekoltesinin fazla olması nedeniyle şeker pancarı alımı ve işlenmesi kampanyası tamamlanınca geçen yıla göre yüzde 20 civarında daha fazla şeker üretiminin sağlanmış olacağı vurgulandı.

Malatya Şeker Fabrikası’nda 1 Eylül 2020’de başlayan 2020-2021 pancar kampanyası döneminde, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Elazığ ve Malatya illerinden bin 600 çiftçinin ektiği şeker pancarı alınarak işlendi.

Malatya Şeker Fabrikası, 1956 yılından bu yana Malatya ve bölgeye gerek oluşturduğu istihdam gerek oluşturduğu katma değerle bölgenin ekonomik yönden lokomotifi oldu.