Küresel satışta ikinci dalga

Dünya borsaları yeni satış dalgasıyla 50 günlük ortalamaların altına geliyor. Ikinci dalganın yükseldiği bir ortamda girilecek ABD seçimleri belirsizliği artırıyor.



Ilave mali paket kördüğümü ve Tukidides tuzağına doğru evrilen ABD - Cin kavgasi büyüme beklentilerini ve piyasaları baskılıyor.



Ağustos ayındaki sert kayıplara rağmen Türkiye varlıklarındaki satış dalgası devam ediyor. Perşembe günkü PPK toplantısı öncesi Türk lirası ve uzun vadeli tahviller değer kaybederken, sanayi hisseleri bankalara göre daha güçlü seyrediyor.



ABD vadelileri ve Asya piyasalarının seyri Borsa Istanbul’da satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Önemli bir veri akışının olmadığı haftanın ilk gününde endeks değişiklikleri öne çıkıyor. Soda ve Trakya Cam Şişecam birleşmei dolayısıyla BIST-30 endeksinden çıkarken Gübre Fabrikaları ve Oyak Çimento giriyor.

Sağlık bakanlığının açıkladığı Korona vaka sayısında ve can kaybındaki artış sosyal mesafe önlemlerinin artırılmasını gündeme getirdi. Bakanlar kurulu konu ile ilgili toplanacak. Bölge bazında ayrışan ve kırılgan kesimi koruyucu önlemler bekliyoruz.