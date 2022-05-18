Kredilerde yasal takip sayısı artmaya devam ediyor!

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı Ocak-Mart 2022 döneminde 513 bin kişi oldu.

Açıklama şu şekilde;

"Söz konusu artışta kredi kartlarına ilişkin yapılan düzenlemelerin de etkili olduğu düşünülmektedir.

Mart 2022 İtibariyle Negatif Nitelikli Bireysel Kredi Bakiyesi:

Öte yandan, Risk Merkezi verilerine göre, Mart 2022 ayı itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 61 artış ile 30,2 milyar TL olurken, tasfiye olunacak alacakların bireysel kredilere oranı 0,6 puan artış ile yüzde 2,8 oldu. "