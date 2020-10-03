Kilis'te turşuluk hıtta acur zamanı

Suriye sınırında bulunan Kilis’in Elbeyli ilçesi sınır hattında hıtta acur hasadı başladı. Tarlalardan toplanan hıtta acurlar, Kilis ve Gaziantep’e gönderiliyor. Turşuluk iri hıtta acurun kilosu 50 kuruştan, ufak acurun kilosu ise 1 TL’den alıcı buluyor. Geçen yıl 2-3 TL’den satılan hıtta acurun kilosu bu yıl üretim fazlası nedeniyle 50 kuruş ile 1 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Büyük zahmetlerle toplanan hıtta acurlar, daha sonra çuvallara konarak, satılmak üzere Kilis ve Gaziantep’teki sebze haline gönderiliyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde turşu olarak tüketilen hıtta acurun hasadı Kasım ayı sonuna kadar sürüyor.



Hıtta acur satıcısı Mehmet Gürbüz, hıtta acurun kilosunun 50 kuruş ile 1 TL arasında değişen fiyatlara satıldığını ifade ederek, “İri acurların kilosu 50 kuruştan, ufak olanların ise kilosu 1 TL’den satıldığını, turşu yapmak isteyenlerin bir an önce acurlarını alsınlar fiyat yükselebilir” dedi.