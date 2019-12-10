Kilim Mobilya 171. mağazasını Modoko’ya açtı

Oturma odasından köşe takımlarına, yatak odasından genç odasına, yemek odasından tamamlayıcı mobilya ve plazma ünitelerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Kilim Mobilya, 171. mağazasını İstanbul Modoko’ya açtı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Kilim Mobilya Genel Müdür Cihat Şahin, yeni gerçekleştirdikleri açılışla birlikte yurt içi mağaza sayısının 171’e çıktığını, yanı sıra 31 ülkede mağazalarının bulunduğunu ve 44 ülkeye de ihracat yaptıklarını aktardı. Şahin, şunları kaydetti: “Bugün fabrika ve mağazalarımızda toplam 2000 kişi istihdam ediyoruz. Açtığımız her yeni mağaza ile hem daha çok ailenin yaşam alanını kalite ile buluşturuyor hem de istihdama katkı sağlamaya devam ediyoruz. Yurt içinde önümüzdeki dönemde açacağımız 29 yeni mağaza ile şube sayımızı 200’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bugün 171. mağazamızı açmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Globalde de gücümüz artarak devam ediyor. 31 olan yurt dışı mağaza sayımızı 35’e çıkarmak için planlamamızı yaptık. Amacımız globalde Türk mobilyasının tasarım gücü ile var olmak.”

Türkiye’nin 330’uncu Ar-Ge Merkezi Kilim’de

2020 yılında mağazalarının yanı sıra ihracat yaptıkları ülke sayısını da 44’den 50’ye çıkaracaklarını aktaran Şahin, “Kilim olarak hedefimiz, hep daha iyisini gerçekleştirmek. Bu noktada Ar-Ge’ye yatırımlarını önemsiyoruz. Ciromuzun yüzde 1’ini ayırdığımız merkezimiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 330’uncu, Kayseri’nin 10’uncu Ar-Ge merkezi durumunda bulunuyor. Bünyemizde mobilya sektöründe bir ilki hayata geçirdik ve Tasarım Merkezi kurduk. Buraya da ciromuzun yüzde 1’ini aktarıyoruz. Kilim ürünleri titiz bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkıyor. İnsanların isteklerini, beklentilerini göz önünde bulunduran kaliteli, sağlıklı ve şık tasarımlar ortaya çıkarmak için çalışan özverili bir ekibimiz var. Bugün dünyanın bir diğer ucuna; Amerika’ya koltuk takımı göndermenin haklı gururunu yaşıyoruz. 2019’da yurt dışına en çok ihraç ettiğimiz ürünler Armada, Buca, Kemer, Çamlıca ve Kaşmir yatak, oturma ve yemek odaları oldu. Bu ürünlerin neden ön plana çıktığını biliyoruz ve bu gelecek dönemki özellikle dış piyasa için tasarımlarımızı etkileyecek. Aynı titiz çalışmayı yurt içinde yapıyoruz” dedi.