Kellogg Türkiye’den yerli üreticiye destek

Türkiye’de çiftçilere verdiği destekle sürdürülebilir tarıma odaklanan dünyanın önde gelen kahvaltılık gevrek üreticilerinden ve atıştırmalık şirketi Kellogg, yerli üreticilere verdiği destekle yılın ilk yulaf hasadını gerçekleştirdi.

Global çapta yürütülen Kellogg’s Better Days projesi kapsamında başta kadınlar olmak üzere dünya çapında 1 milyon çiftçiyi desteklemeyi hedefleyen Kellogg, insanlara ve çevreye yaptığı katkılarla 115 yılı aşan yolculuğuna devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre şirket, sorumlu kaynak kullanımından tüm değer zinciri boyunca doğal kaynakları korumaya, malzeme ve gıda atıklarını azaltmadan geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya gübrelenebilir ambalajlar sağlamaya kadar pek çok farklı alanda da faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket, ürünleri aracılığıyla, dünyada toplumların gelişimine katkıda bulunuyor. 2030’un sonuna kadar ürün hammaddelerini sorumlu bir şekilde tedarik etme taahhüdüyle dünya çapında çiftçileri desteklemeye devam ediyor. Better Days projesi kapsamında daha az doğal kaynak kullanıp, üretkenliği ve iklim değişikliklerine duyarlı tarım uygulamalarını geliştirmeye odaklanan Kellogg, bugüne kadar 40’tan fazla Kellogg’s Origins programıyla 433 binden fazla çiftçi, kadın ve işçiye ulaştı.

Şirket yerli üreticileri destekleme amaçlı yaptığı projede ilk hasat ürünlerini topladı. Isparta, Sivas ve Eskişehir’de yulaf üretimine olumlu anlamda katkı sunan şirket, proje kapsamında çiftçilere ziraat mühendisi danışmanlığından, gübre ve bitki koruma ürünlerine kadar pek çok alanda destek oldu.

“Herkes için iyi günler oluşturmaya odaklandık”

Isparta’daki yulaf hasadı etkinliğine katılan Kellogg Türkiye Genel Müdürü Burcu Yazıcı, global çapta yürüttükleri ‘Better Days’ projesi kapsamında gıda desteği, enerji kaynaklarının verimli kullanılması gibi birçok sosyal sorumluluk projesinin yanı sıra yerel çiftçileri de desteklediklerini söyledi. Yazıcı şöyle konuştu: “Şirketimiz, kurulduğu günden bu yana kalbi ve ruhuyla hareket eden bir şirket oldu. Tarladan sofraya kadar tüm değer zincirinde, güvenilir gıda markalarımız aracılığıyla herkes için daha iyi günler oluşturmaya odaklanıyoruz. Verimlilik ve ekilebilir araziler bizim için büyük önem taşıyor. Projemiz kapsamında özellikle küçük ölçekli tarımda önemli rol oynayan kadın çiftçilere verdiğimiz destekle sürdürülebilir tarıma odaklanıyor ve bu kapsamda küresel çaptaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bakış açısıyla dünya çapında 1 milyon çiftçiye ulaşmak istiyoruz. Emeklerimizin meyvelerini Türkiye’de de görmek bizim için büyük mutluluk. Bu vesileyle lezzetli ürünlerimizde kullanacağımız yulafları, binbir emekle yetiştirip üreten çiftçilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

Kadın üreticiyi destekliyor

Hasat etkinliğinde konuşan Isparta’daki yulaf tarlasının sahibi Şerife Gülcan ise şirketin kadın üreticileri desteklemesinin önemine vurgu yaptı. Gülcan, “Şirketin en değer verdiğim özelliklerinden biri de benim gibi kadın üreticileri desteklemesi, bize gübre, tohum sağlaması ve eğitim vermesi. Bugün bu emeklerimizin karşılığını aldığım için çok heyecanlı ve mutluyum. Birbirinden lezzetli ve sağlıklı yulaflarımız yulaf ezmesi ve granola gibi ürünlere dönüştürülerek sofralarınıza lezzet katma yolculuğuna başladı. Bir çocuğa bakar gibi baktığımız yulaflarımızın en keyifli anlarınıza eşlik etmesini diliyorum. Herkese şimdiden afiyet olsun” dedi.