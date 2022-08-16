Kara kovanda üretilen Anzer Balı 8 bin TL’den alıcı buluyor

Rize’nin İkizdere ilçesi Anzer Yaylası’nda üretilen dünyaca ünlü Anzer Balı bu yıl bir ilke imza atılarak kara kovanlarda üretildi.

Kara kovanlara dışarıdan hiç müdehale edilmeden kovanda bulunan arılar içeride herşeyi kendisi yapıyor. Bu yıl kilosu 2 bin TL olarak açıklanan imparator balı olarak adlandırılan dünyaca ünlü Anzer Balının kara kovanlarda üretilmesinden dolayı kilosu 8 bin TL’den alıcı buluyor.

Kara kovanlarda arıların her şeyi kendisi yaptığını ifade eden Adem Turgut, "Kara kovanlarda arılar her şeyi kendisi yapıyor. Dışarıdan biz hiçbir şeyine karışmıyoruz. Bundan dolayı bu bal diğer ballardan daha kıymetli. Anzer’de bir ilk yapıldı. Kütüğün içerisinde doğal Anzer Balı yapıyor. Yapılan üretim sadece Anzer Ballıkaya Anzer Balı üretim çiftliklerinde yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Bu yıl ilk defa kara kovanlarda Anzer Balı üretimi yapıldığını söyleyen Adem Turgut, "Bu yıl ilk defa organik olarak kara kovanlarda Anzer balı ürettik. Balın kilo fiyatı 8 bin TL olarak belirledik. Organik olarak kara kovanlarda üretilen balları sağıyoruz. Bu vesileyle endemik çiçeklerle beraber balı üretiyoruz. Bu sene 40 kilo bal üretimi yaptık. Kara kovanlarda üretilmeyen Anzer Ballarının fiyatını ise 2 bin 500 TL olarak açıkladık" dedi.