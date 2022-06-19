İstanbul kongre ve etkinlik yarışında atağa geçti

İTO Başkanı Şekib Avdagiç “En yeni haberle başlayalım: 2027 yılı 14. Dünya Mikrocerrahi Kongresi’nin İstanbul’da yapılmasına karar verildi. Bu önemli organizasyon için bin 500 profesyonel İstanbul’a gelecek” dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İTO’nun iştiraklerinden olan İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nun (ICVB) Dünya Mikrocerrahi Kongresi’nin İstanbul’a kazandırılmasına tam destek verdiğini söyledi.

Şekib Avdagiç, açıklamasında, “Mikrocerrahi Kongresi’nin adaylık sürecine İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) olarak tam destek verdik. İstanbul, Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Erçöçen ve Kongre Başkanı Doç. Dr. Bülent Saçak’ın sunumlarıyla rakiplerini geride bıraktı.” ifadelerini kullandı.

Adaylık çalışması devam eden 8 etkinlik var

Avdagiç, kongrelere adaylık süreçlerinde İstanbul’un tanıtım yapan ICVB olarak İstanbul’da bu yıl yapılacak, katılımcı sayıları 300 ile 10 bin kişi arasında değişen 12 uluslararası kongre ve toplantıya destek verdikleri kaydetti. Avdagiç, şunları söyledi: “En az 8 diğer etkinliğin İstanbul’da yapılması için adaylık çalışmamız sürüyor. 1.250 katılımcılı Avrupa Nöroradyoloji Derneği Kongresi için iddialıyız. Yine 3.500 katılımcılı Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Kongresi’ne 2025-2027’de ev sahibi olmak istiyoruz. ICVB olarak destek verdiğimiz Valorant Dünya Şampiyonası’nın 2-18 Eylül arasında İstanbul’da 6.500 katılımcı ile gerçekleşecek olması da bizleri heyecanlandırıyor. Bu yılki takvimimizde 300 ile 10 bin kişi katılımcılı en az 12 uluslararası kongre ve toplantı var. Yarışa devam.”