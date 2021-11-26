İş Bankası, kadına yönelik şiddete karşı genel müdürlük binasını turuncu renkle ışıklandıracak

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, kadına yönelik şiddete karşı Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından küresel ölçekte düzenlenen Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası'na genel müdürlük binasını turuncu renkle ışıklandırarak destek veriyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde başlayıp 16 gün süren kampanya, dünyanın her yerinden kurumlar ve kişilerin katılımıyla yürütülüyor.

Türkiye İş Bankası, kampanyaya geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de destek veriyor. Bu kapsamda banka, kampanya boyunca, genel müdürlük binasını turuncu renkle ışıklandırıyor.

- Kadınlara karşı şiddete #KayıtsızKalmayın çağrısı

Kampanyada, ışığı ve umudu simgelemesi sebebiyle turuncu renk kullanılıyor. Kampanyaya 2018 yılından bu yana, yanıp sönen ışıkları sayesinde birbirleriyle iletişim sağlayan ve karanlığı aydınlatan ateş böcekleri ilham veriyor. Ateş böcekleri, herkese kadınlara karşı şiddete #KayıtsızKalmayın çağrısı yapıyor.

Kampanya, evrensel bir sorun olan kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için bir platform olarak kullanılıyor. Dünya çapında farkındalığın artırılması ve hak savunuculuğu çalışmalarının yoğunlaştırılması için küresel eylem çağrısında bulunan kampanya, herkesi şiddetin önlenmesi için hareketin bir parçası olmaya davet ediyor.