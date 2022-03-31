İnternete büyük zam geliyor!

İnternet ücretlerine zam olarak yansıyacak olan Türk Telekom’un internet hizmeti ile ilgili port ücretlerine yüzde 70’e yakın oranda zam talebi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylanmıştı.

TELKODER, BTK tarafından yayınlanan yeni karar kapsamında, Türk Telekom’un toptan tarife fiyatlarında yüzde 67 oranında zam yapılacağını ileri sürdü. Açıklamada, tüketicilerin önümüzdeki dönemde daha yüksek internet ve sabit telefon faturaları ödemek zorunda kalacağı vurgulandı. TELKODER, açıklamasında "kararların gözden geçirilmesini ve geri alınmasını istiyoruz" dedi.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), 1 Nisan'da yürürlüğe girecek zammın Türk Telekom'dan toptan hizmet alarak milyonlarca müşterisine internet ulaştıran şirketleri büyük finansal zarara uğratacağını ifade etti.

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Telekomünikasyon sektöründe alternatif işletmecilerin korunmasının; rekabeti arttıracağı ve hizmet kalitesi kadar tüketicilerin uygun maliyetli haberleşme imkanlarından faydalanması anlamına geldiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Türk Telekom tekrar devletin sahipliğine geçti ve ilk alınan kararın zam olması bizleri üzdü. BTK bu yüksek tarife artışına ilişkin kararı öncesinde mutlaka sektörün görüşünü almalı ve onaylanan yüksek oranlı yeni zamlı tarifelere geçiş için makul süre tanımalıydı. Türkiye’nin aydınlık yarınları için çalışan, milyonlarca kurumsal ve bireysel aboneye hizmet sunan alternatif işletmeciler olarak alınan kararların gözden geçirilmesini ve geri alınmasını istiyoruz. Bu isteğimizin karşılık görmesi, sektördeki işletmecilerin doğacak büyük zararlarını engellemek kadar, daha makul seviyelerde oluşabilecek internet ve sabit telefon faturalarının daha yüksek fiyatlara çıkmasının önlenmesi adına değerli olacaktır.”