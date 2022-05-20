Instagram'da mavi tik almak bir araba fiyatı!

Instagram tarafından doğrulandığı anlamına gelen mavi rozet, önceleri sadece şirket tarafından belirlenen kullanıcılara verilirken artık isteyen herkes, hesap doğrulaması için başvuru gönderebiliyor.

Ajanslar, şirket veya kişilerden sadece hazırlık aşaması için 15 bin TL talep ediyor. Mavi tik onaylandığında ise 35 bin TL daha alıyor.

Haber 7'den Bahadır Alemdar'ın haberine göre; halihazırda mavi tiki olan hesabını satmak isteyenler de bulunuyor. Mavi tikli hesap satın almak ise 50 bin TL’den başlayıp 200 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Mavi tikli hesabı alan kişi, bilgileri değiştirdikten sonra kendi profilini mavi tikli hesaba aktarıyor.



Ancak bazı durumlarda bu satış, Instagram'ın denetimine takılabiliyor. Yapılan denetim sonucu, mavi tikli hesabın el değiştirildiği anlaşılırsa onaylı hesap tamamen kapatılıyor.