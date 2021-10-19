IMF: Afganistan’daki ekonomik durum Türkiye’deki mülteci krizini tetikleyebilir

Uluslararası Para Fonu (IMF) bugün yaptığı açıklamada, Afganistan ekonomisinin bu yıl yüzde 30 daralabileceğini bu daralmanın komşu ülkeleri, Türkiye’yi ve Avrupa’yı etkileyecek bir mülteci krizini daha da alevlendirebileceğini söyledi.

“İNSANİ KRİZE YOL AÇABİLİR”

IMF tarafından açıklanan ekonomik görünüm güncellemesinde, Afganistan’ın yardıma bağımlı ekonomisinin “ağır mali ve ödemeler dengesi krizleriyle karşı karşıya” olduğu belirtildi.

Raporda, “Yaşam standartlarında ortaya çıkan düşüş milyonları yoksulluğa itiyor. Bu insani bir krize yol açabilir” denildi.

KAMU KAYNAKLARINA EKSTRA YÜK

IMF, Afganistan’daki kargaşanın potansiyel rakamlara olan etkisine ilişkin herhangi bir tahminde bulunmasa da “Afgan mültecilerde bir artışı körüklediğini” söyledi.

Raporda, “Büyük bir mülteci akını, mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin kamu kaynaklarına yük bindirebilir, işgücü piyasasındaki baskılarını tetikleyebilir ve sosyal gerilimlere yol açarak uluslararası toplumun yardıma olan ihtiyacının altını çizebilir” ifadelerine yer verildi.