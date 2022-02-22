Ihlamurun kilosu 350 TL’den alıcı buluyor

Soğuk havaların vazgeçilmezi ıhlamur çeşitlerinin kilosu, aktarlarda 300 ile 350 TL arasında alıcı buluyor. Fiyatlar ile ilgili açıklama yapan Aktar Muhammed Hanzala Altun, “Fiyatları işin ehli olmayan satıcılar yükseltiyor” dedi.

Genel olarak soğuk havalarda tüketilen ürünlerin fiyatlarının 100-150 TL arasında olduğunu söyleyen Muhammed Hanzala Altun, “Kar yağdığı zaman ıhlamura rağbet artar. Zencefil, zerdeçal, tarçın ve karanfile de rağbet daha çok oluyor. Kış çayları ile adaçayı da çok tüketiliyor. Son zamanlarda döviz kurlarındaki değişikliklerden dolayı ithal malların fiyatlarında da değişiklik oldu. Haberlerde fiyatların artması ile ilgili şeyler görüyoruz ama bizdeki ürünler de dövizle alınan ithal gelen ürünlerdir. İthal olan ürünlerde fiyatlar ister istemez arttı, bu kişisel bir şey değil genel olarak olan bir şey. Ihlamur ve adaçayı gibi kendi ürünlerimizde bir değişiklik olmadı. Mesela kabuklu tarçın ve ya toz tarçın 150 TL, zencefil 150 TL, zerdeçal 100 TL ama tabi bunlarda da kalite kavramı vardır. Mesela işlenmemiş tarçın 80 TL. Tıraşlanmamış dediğimiz toz zencefiller var. Renklerine göre fiyatı vardır. Bunu normal satıcı anlamaz ama tecrübeli bir satıcı bunu anlayabilir. Yani fiyat aralıkları genel olarak 100-150 TL arasında değişiyor. Vatandaşlar 80 TL’ye de zencefil bulur ama içi katkılı olur” dedi.

Altun, ıhlamurun kilosunun 350 TL olduğunu ve fiyatları işinin ehli olmayan satıcıların yükselttiğini söyleyerek, “Ihlamur piyasası da yurtdışından gelen bir ürün olmadığı ve yerli bir ürün olduğu için fiyatında değişiklik olmadı. Televizyonlarda çıkıyor bazen ıhlamurun kilosu 500 TL diye ama geçen sene ile aynı fiyat yani 300 TL, bir değişiklik yok. Biz yine 100 gramı 30 TL şeklinde satıyoruz. Çiçek ıhlamurun 100 gramı 35 TL’dir. Yani birinin kilosu 300 TL, diğerinin kilosu da 350 TL’dir. Şimdi pastırmacılara kadar herkes aktar ürünleri satmaya başladı. Herkesin işini yapması lazım. Bu ürünlerin fiyatlarındaki artışlar da ondan kaynaklı oluyor. Herkes daha fazla para kazanmak istiyor. Herkese ürünleri yerlerinden almasını tavsiye ediyorum. İlla bizden almasına gerek yok, işi iyi bilen yerlerden alması lazım. Fiyat aralığını da söyleyeyim, hadi çiçek ıhlamurun en yükseği 400 TL olsun, yaprak-çiçek karışık olan da en yüksek 350 TL olsun. Fiyatlar bu aralıktadır ve 450-500 TL fiyatlar fahiş fiyatlardır” ifadelerini kullandı.