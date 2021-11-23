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HEKTAŞ'tan yangından zarar gören üreticilere destek

Ekonomi 23.11.2021, 14:05
HEKTAŞ'tan yangından zarar gören üreticilere destek

İSTANBUL (AA) - Yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarından olumsuz etkilenen tarımsal üretim alanları, Akıllı Tarımın Öncüsü HEKTAŞ ile rehabilite edilmeye başlandı.

HEKTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, yangının açtığı yaraları sarmak için "Toprakla Yeniden" projesini başlatan HEKTAŞ, ilk adımı, yangından en çok etkilenen bölgelerden Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Yavrudoğan Mahallesi’nde attı. HEKTAŞ’ın bitki besleme ürünlerinin destek amacıyla üreticilere teslim edildiği etkinliğe HEKTAŞ Satış Direktörü Murat Sonay Akarsu, Yavrudoğan Mahallesi Muhtarı Hilmi Baştaş ve üreticiler katıldı.

Yangından hemen sonra bölgede zarar tespit çalışmaları yapıp üreticilerle görüşen HEKTAŞ ekipleri, bölgenin ekolojik ve tarımsal rehabilitasyonu için en uygun bitki besleme ürünlerini seçerek bölgede tarımsal üretimin daha verimli devam edebilmesi için önemli bir adım attı. HEKTAŞ, pilot bölge olarak belirlenen Yavrudoğan Mahallesi’ndeki yanan arazilerin ve seraların yeniden tarıma kazandırılması amacıyla organomineral gübre çeşitleri başta olmak üzere, farklı içerikli bitki besleme ürünleriyle bölgedeki üreticilerin en çok tercih ettiği mahsul olan kabak için en uygun bitki besleme programını hazırladı. Program kapsamında 27 üreticiye yaklaşık 5 bin litre sıvı gübre, 16 bin kilo damlama ve taban gübresi desteğinde bulundu.


- "Tüm üreticilerimizin bitki besleme ürünlerini temin ettik"


Açıklamada görüşlerine yer verilen HEKTAŞ Satış Direktörü Murat Sonay Akarsu, yangından etkilenen bölgedeki üreticilerin yanında olduklarını göstermek istediklerini belirterek, "Bu nedenle Manavgat’ta en çok tarım alanının zarar gördüğü Yavrudoğan Mahallesi’ni pilot bölge olarak belirledik. Mahallede zarar gören tüm üreticilerimizin bitki besleme ürünlerini temin ettik. Yaklaşık 150 dekarlık üretim alanındaki toprakların güçlendirilmesini ve üretimin daha verimli gerçekleşmesini sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

HEKTAŞ’ın, ikinci ekim döneminin başlangıcı olan 2022 yılının mart ayına kadar ilk ekim için hem bitki besleme ürünlerinin tedarikini sağlayacağını hem de üreticilerin verimliliklerini nasıl artırabilecekleri konusunda teknik destek vereceğini aktaran Akarsu, “Proje süresince hem web sitemizde oluşturduğumuz #TopraklaYeniden proje sayfamızdan hem de sosyal medya hesaplarımızdan gelişmelerle ilgili kamuoyunu bilgilendireceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Yavrudoğan Mahallesi Muhtarı Hilmi Baştaş da Yavrudoğan'ın özellikle kabakta yüzde 90 malını ihraç eden, ülke ekonomisine katkısı olan bir mahalle olduğunu belirterek, yangında zarar gören üreticilerin paralarını muşamba ve demire harcadıklarını bu nedenle HEKTAŞ’ın bu desteği onlar için çok kıymetli olduğunu kaydetti.

HEKTAŞ, OYAK ekosistem vizyonuyla başlattığı “Toprakla Yeniden” projesi ile orman yangınlarından zarar gören üreticilerin yanında olmaya ve verimli tarımsal üretimi destekleyerek Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı sunmaya devam edecek.

#Hektaş
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